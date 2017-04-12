Alanyaspor’dan Love ve Emre Akbaba açıklaması

Devre arasında Emre Akbaba ile ilgili Trabzonspor ve Osmanlıspor'dan başkanlar nezdinde teklifler geldiğini belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba ile ilgili kendilerine bu sezon ihtiyacımız olduğunu söyledik. Ancak Vagner Love'ın transferi için Türkiye'den herhangi bir teklif almadık" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son günlerde çıkan transfer haberleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Fenerbahçe’nin, Brezilyalı forvet Vagner Love ile ilgilendiği yönündeki haberlerin aksine kendilerine bir talep gelmediğini söyledi.

Devre arasında Emre Akbaba ile ilgili Trabzonspor ve Osmanlıspor’dan başkanlar nezdinde teklifler aldıklarını belirten Çavuşoğlu, “Emre Akbaba ile ilgili kendilerine bu sezon ihtiyacımız olduğunu söyledik. Ancak Vagner Love için Türkiye’den herhangi bir teklif almadık. Son günlerde Vagner Love ile ilgili söylentiler çıktı. Bu konuda söylediklerimiz de maalesef çarptırıldı. İstanbul’da katıldığım spor zirvesinde sayın Aziz Yıldırım ve sayın Mahmut Uslu ile bir araya gelmiştik. Vagner’in, Bursaspor’a attığı golü, transferin nasıl geliştiğini, zamanında onların da istediğini ancak kısmet olmadığını ve Alanya’ya gelmesi için nasıl ikna ettiğimizi konuştuk. Daha önce de bu konuda aynı şeyleri söyledim ama daha sonra farklı anlamlar ortaya çıktı. Ben de anlam veremedim. Maalesef yapacak bir şey yok. Böyle şeyler gelenek haline gelmiş” diye konuştu.

Vagner Love ile ilgili devre arasında Çin’den 3 milyon Euro’luk bir teklif geldiğini ancak kabul etmediklerini kaydeden Hasan Çavuşoğlu, “Menajerleriyle de görüştüm. Kendisi Vagner ile bu konuyu görüştüğünde Alanya’dan ayrılmak istemediğini, ‘gitmem için beni ancak başkanımız ikna edebilir’ diye cevap aldığını söyledi. Bu daha dün gelişen bir olay. Sezon bitinceye kadar transfer konuşmak istemiyoruz. Emre ile ilgili cevapları da birkaç kez verdim. Sezon sonuna kadar onunla ilgili de sezon sonuna kadar konuşmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Son 3 maçı kazanarak 34 puana ulaştıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim 3 hafta önce de küme düşmek adına bir endişemiz olmadı. Şu anda da yok. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak kenetlendik ve bunu başaracağımızı söyledik. Aytemiz Alanyaspor’un kümede kalması bazı insanları üzebilir ancak biz onlara takılmıyoruz. İnşallah çıkışımız da devam edecek. Sezon sonunda 40 puanın altında kalacağımızı düşünmüyoruz.”