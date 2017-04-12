Bahar Çağlar: Hedefimize ulaştık

Yakın Doğu Üniversitesi Kaptanı Bahar Çağlar, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, “İstediğimiz hedeflere sonunda ulaştık” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar EuroCup Finali'nin ikinci maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenerek kupayı kazandı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kaptanı Bahar Çağlar, “İstediğimiz hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik ve kupayı kazandık” diye konuştu.

KALAYCIOĞLU: KKTC HALKINA ARMAĞAN EDİYORUM

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, zorlu bir yolun sonunda zafere ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Bu Avrupa'nın en büyük kupasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkına armağan ediyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar EuroCup Finali'nin ikinci maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenerek kupayı müzesinde götüren taraf oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Bu Avrupa'nın en büyük kupasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına armağan ediyorum. Oyuncularımla ne kadar gurur duysam azdır. Taraftarlarımıza ve büyük Yakın Doğu Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çok doğru yatırım yaptığımızı, Türkiye ve Avrupa kupalarını kazanarak gösterdik. İnşallah sırada Türkiye Ligi Şampiyonluğu var. Türkiye Kupası'nı kazandığımız için Cumhurbaşkanlığı Kupası, Avrupa Kupası'nı kazandığımız için de Eurolegue Şampiyonu ile Süper Kupa finali oynayacağız. İnşallah onları da kazanacağız. Müzemizi kupalarla doldurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

BAKAN KILIÇ’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi’ni tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:

“Ülke basketbolumuzda gurur dolu bir gün yaşıyoruz. İki Türk takımının finalde karşılaştığı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyuncularını, teknik ekibini ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bellona AGÜ’yü ise final serisinde gösterdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Kadın basketbolunda Avrupa'nın üst sıralarında Türk takımlarını istikrarlı şekilde görmek bizlere gurur yaşatıyor. Gelecek yıllarda da takımlarımızın bu tarihi başarıları sık sık tekrarlayarak birçok kupa kazanmasını temenni ediyorum.”