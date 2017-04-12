Beşiktaş Lyon karşısında sürpriz hazırlığında

Teknik Direktör Şenol Güneş, savunma bloğunda sıkıntı yaşayan Lyon’un kalesini, maçın ilk bölümlerindeki yoğun baskıyla hataya zorlayıp yıkmayı hedefliyor. Kurt hoca, böylece erken yediği golle şaşıran ev sahibi rakibinin gardını düşürme peşinde...

Tarihinde ilk kez Kupa 2'de yarı final oynamanın eşiğindeki Beşiktaş, bunu gerçekleştirmek için önündeki tek engel olan Lyon ile yarın Fransa'da Avrupa Ligi çeyrek final ilk sınavına çıkacak. Rakibin tüm artılarını ve eksilerini videolu analizlerle oyuncularına ezberleten Teknik Direktör Şenol Güneş ise rövanş için avantaj elde etmek için stratejisini ‘Şok baskın' olarak belirledi. Zayıf halkası defans hattı olan Lyon'a karşı maçın başında beklentilerin aksine kontrollü ve geride rakibi karşılayan bir oyun anlayışı düşünmeyen Güneş, takımının ilk dakikalarda önde sağlam basarak tecrübesiz savunmayı hataya zorlamasıyla golü erken bulmasının hesabını yapıyor.

Lyon Başkanı Aulas`tan Beşiktaş itirafı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Lyon'da başkan Aulas, Parc OL'deki ilk maç için 15 bin Türk seyirciye bilet satılmasına engel olamadıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

Ligde son olarak evinde Lorient'e 4-1 kaybedip kötü gidişatını sürdüren Lyon'un, geriye düştüğünde telaşlı bir takım görüntüsüne bürünüp geri dönüş sıkıntısı yaşamasını fırsat olarak gören tecrübeli hoca, bu zaafı iyi değerlendirip ilk maçta 1-0'ı bir an önce bulup turun kapısını açmak istiyor. Kartal'ın teknik patronu, Lyon'un asıl kozu durumdaki hücum gücüne ise orta sahayı kalabalık tutarak ve kanatları ele geçirerek önlem almayı planlıyor. Ayrıca bu sezon 30 gol atan Lacazette başta olmak üzere ev sahibinin orta sahadaki beyni Valbuena ile tehlikeli silahları Nabil Fekir ve Tolisso'ya da sahada adeta kilit vurulacak.