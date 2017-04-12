Bülent Uygun: Mücadeleye devam edeceğiz

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, rakiplerle aradaki 4 puanlık farkın kapatılmayacak bir durum olmadığını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Bülent Uygun, konuk takım Gençlerbirliği’nin 1-0 kazandığı karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularına güvendiğini ve başarmak için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydederek, “Bugün kazanmak istiyorduk. Son iki haftaya baktığımızda kendi avantajımızı rakiplerimize ikram ettik. Maalesef kendi evimizde istediğimiz performansı gösteremiyoruz. Bunun çok önemli nedenleri var. Atamayınca sahadan avantajı yedirerek kaybetmiş olduk. Bu 4 puanlık fark, kapatılmayacak bir fark değil. İnanıyorum ki Konya maçında 3 puanla dönerek deplasman oyunu lehimize çevireceğiz. Kazanacağımız maçı kaybettik” dedi.

ÜMİT ÖZAT: 3 PUAN ALMAK GÜZEL

Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Ümit Özat ise, ligde kalan maçlarda puan toplamak için mücadele edeceklerini ifade ederek, “Kötü oynadığımız bir maçtı, ama kötü oynarken de önemli bir maç oldu. Gaziantep’in ilk yarının sonunda yakaladıkları taçtan bir pozisyon vardı ve İlhan’ın bir kafa vuruşu vardı. 3 puan almak güzel. Kimin ne durumunda olduğu umurumuzda değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve puan toplamaya çalışacağız. Gaziantep’e de başarılar dilerim” diye konuştu.