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Borussia Dortmund 2-3 Monaco / Maç özeti

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk ayak maçında Dortmund, dün oynanması gereken fakat patlama sebebiyle ertelenen mücadelede Monaco'yu ağırladı. Mücadeleyi Monaco 3-2 kazanarak tur için önemli bir adım attı.
19:1312 Nisan 2017
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Borussia Dortmund 2-3 Monaco / Maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund, evinde Monaco’yu konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-2 Monaco üstünlüğüyle son buldu. Fransa temsilcisi bu skorla yarı final için büyük avantaj elde etti.

Monaco’nun gollerini 19 ve 79’da Mbappe kaydetti. 35. dakikada Sven Bender topu kendi kalesine gönderdi. Ev sahibi takımın gollerini ise 57. dakikada Ousmane Dembele ve 84’te Shinji Kagawa kaydetti.  Dortmund 32 maçtır evinde ilk defa yenildi.

Temsilcilerimizden Nuri Şahin 45. dakika oyuna girdi. Emre Mor ise yedekte bekledi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 19 Nisan Çarşamba günü Fransa’da oynanacak.

Etiketler
Borussia Dortmund canlı skor maç özeti monaco şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 21:37 | 12.04.2017
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