Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu’nun babası yağlı güreşte final maçı yönetecek

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde bu yıl 28 - 30 Nisan tarihlerinde 18'incisi düzenlenecek olan Kumluca Yağlı Güreşleri'nde Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası, eski güreş ağalarından ve yağlı güreş hakemlerinden Osman Çavuşoğlu final maçında görev alacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yağlı Güreşlerden Sorumlu Asbaşkan Mehmet Ayan yaptığı açıklamada, ”Geçmişteki değerlerimizi anmak ve onları onore etmek için yaşayan değerlerimize sahip çıkacağız” dedi.

Amaçlarının güreşe hizmet etmiş büyükleri hatırlamak olduğunu belirten Asbaşkan Ayan: ”1000 yıllık bir geleneğimize sahih çıkacağız. Yağlı güreşi günün şartlarına uydurmamız gerekiyor. Dünya’da ‘kıbleye’ karşı salavat, hiçbir spor dalında yoktur. Yağlı güreş bizim özümüz ve bize ait bir spordur. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) giren tek spor dalı; yağlı güreştir. Bu spora tüm camia olarak sahip çıkmalıyız. 2016 yılında 112 farklı organizasyon yapıldı. Hedefimiz 2017 yılında bu sayıyı 150 farklı organizasyona çıkarmak” diye konuştu.

Geneleksel olarak 8 yıldır yapılan Kumluca Yağlı Güreşleri’ne bu yıl 1200 civarında sporcunun katılması bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu’nun yöneteceği final karşılaşmasını, Kazakistan Spor Bakanı eski güreşçi Nurzhan Kataev Zhalumbekovich’de bu karşılaşmayı izlemek için Türkiye’ye gelecek. 14 boyda yapılacak güreşlerde 19 yıl ağalık ve uzun yıllar hakemlik yapan Osman Çavuşoğlu, bu final maçıyla jubilesini de yapmış olacak.