Dursun Özbek hedef tahtasında

Galatasaray camiası hedef tahtasına Dursun Başkan’ı koydu. Taraftarın tepkisi sosyal medya üzerinden her geçen gün daha da artıyor.

25 Mart'taki Mali Genel Kurul'da ibra edilerek rahat bir nefes aldığını düşünen Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek'in bu sevinci kısa sürdü. Genel Kurul'da yaşanan skandalların ardından, ligde de Başakşehir'e karşı 4-0 gibi tarihi bir yenilgi alınması Başkan'ın koltuğunu iyice sallandırmaya başladı. Göreve geldiği günden beri yönetim içinde bitmeyen kriz ve istifaların yanında, sürekli hoca değişikliğine gidilmesi, yapılan yanlış ve skandal transferlerle birleşince, çöküş de kaçınılmaz oldu. Taraftarın istifasını istediği Başkan Özbek, camia içinde de tüm desteğini kaybetti. Galatasaray kulislerinde iyiden iyiye seçim konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri, bu yönetimin artık güven tazelemek zorunda olduğunu belirterek, seçim ateşini yaktı.

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Galatasaray'ın marka değerinin yerle bir olduğunu ve vizyon kaybettiğini söyleyen isimler, ilk etapta Başkan Özbek'e seçim çağrısında bulunacak. Eğer bu kabul görmezse, genel kurul üyelerinden imza toplanarak olağanüstü seçim yapılması sağlanacak. Verdiği sözler sürekli boşa çıkan Özbek, ciddi bir taraftar tepkisiyle de karşı karşıya. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler sosyal medyadan da istifa söylemlerini her geçen gün sertleştiriyor.