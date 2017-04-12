Efes’in efsane kaptanı Taner Korucu son yolculuğuna uğurlandı

54 yaşında hayatını kaybeden Anadolu Efes'in efsane kaptanı Taner Korucu, memleketi Antalya'da defnedildi

Anadolu Efes eski adıyla Efes Pilsen’in 54 yaşında hayatını kaybeden efsane kaptanı Taner Korucu, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir demans hastalığı ile mücadele eden 54 yaşındaki Taner Korucu, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Bugün ise Koruyucu için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Korucu'nun naaşı toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı'ndaki kabrine götürüldü.

Cenaze törenine, Milli Takım, Efes Pilsen ve Fenerbahçe'nin koçluğunu yapan Aydın Örs, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Antalyaspor Basketbol Genel Menajeri Doğan Hakyemez, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Antalyaspor Basketbol takımı oyuncuları ve Koruyucu'nun yakınları ile sevenleri katıldı. Peter Naumoski, Ufuk Sarıca, Volkan Aydın, Larry Richard, Tamer Oyguç kadrosunun vazgeçilmez 6. adamı olan Taner Korucu toplamda 11 sezon Efes Pilsen forması giymişti.