Evkur Yeni Malatyaspor’da Eskişehirspor mesaisi başladı

TFF 1. Lig’in 27. haftasını Ümraniyespor yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da Eskişehirspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları başladı.

Haftanın ilk çalışmasını İnönü Stadı'nda, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapan sarı-kırmızılı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Antrenmana tedavisi için Fransa'da bulunan Jonathan Ayite ve izinli olan Murat Yıldırım katılmadı. Golcü futbolcu Ayite'nin sakatlığının düzeldiği, bugün Malatya'ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Ayite'nin antrenman durumuna göre Eskişehirspor maçında oynatılıp oynatılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Ayite'nin iyileşmesiyle keyiflerin yerine geldiği takımda, kart cezalısı Azubuike'nin eksikliğinin nasıl giderileceği ise merak konusu. Nijeryalı oyuncu Ümraniye karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor müsabakası hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.