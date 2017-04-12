Fikret Orman onu canlı izledi!

Beşiktaş Başkanı gelecek sezon için forvet çalışmalarını sürdürüyor. Orman son olarak çocukları ve yöneticilerle birlikte Juventus-Barcelona maçında Mandzukic'i izledi.

Beşiktaş camiası Lyon maçına odaklansa da başkan Fikret Orman, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonunu Monaco'da geçiren başkanın, dün akşam da İtalya'da Juventus ile Barcelona arasındaki Devler Ligi maçını izlediği ifade edildi.

Orman'a yöneticiler Umut Güner, Şafak Yazıcıoğlu ve Emre Kocadağ da eşik ederken, Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yer aldığı söylenen Juventuslu Mandzukic'i de mercek altına aldığı öğrenildi.

TRAORE'Yİ SORDU

Lyon maçı öncesi Monaco'da stres atan başkan Orman'ın bu süreç içerisinde devre arasında da gündeme gelen Monacolu Lacina Traore için temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Fransız ekibiyle görüşmeler yapan Orman'ın Sporting Gijon'a kiralanan Fildişi Sahilli forvet için nabız yokladığı belirtildi.

Sadece görüş alışverişinde bulunan başkan, şu an için ciddi bir adım atmayı düşünmüyor.