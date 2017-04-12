Finalde dev derbi!

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nda Eczacıbaşı VitrA’yı eleyen Fenerbahçe, finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play Off Turu Yarı Final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA'yı konuk etti. İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçını 3-1 kazandı ve seride 1-1 eşitlik sağlandı. Finale yükselecek takımı belirleyecek altın seti 10-14 geriden gelerek; 16-14 kazanan Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.Bu sonuçla Fenerbahçe, finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt , Tayfun Şener
Fenerbahçe: Kim , Eda , Tomkom , Pereira , Dicle , Polen , Melis (L) , Merve (L) , Balkestein , Ezgi , Meliha , Ergül
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic , Hande , Büşra , Neslihan , Larson , Adams , Gülden (L) , Boskovic , Nilay , Gözde , Simge , Ceylan
Setler: 20-25, 25-23, 25-15, 25-22
Altın set: 16-14
Süre: 117 dakika
Altın set: 20 dakika