Finalde dev derbi!

Kadınlar Voleybol Ligi'nde güçlü rakiplerini eleyen Galatasaray ve Fenerbahçe finalde karşı karşıya gelecekler.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nda Eczacıbaşı VitrA’yı eleyen Fenerbahçe, finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play Off Turu Yarı Final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA'yı konuk etti. İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçını 3-1 kazandı ve seride 1-1 eşitlik sağlandı. Finale yükselecek takımı belirleyecek altın seti 10-14 geriden gelerek; 16-14 kazanan Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.Bu sonuçla Fenerbahçe, finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt , Tayfun Şener

Fenerbahçe: Kim , Eda , Tomkom , Pereira , Dicle , Polen , Melis (L) , Merve (L) , Balkestein , Ezgi , Meliha , Ergül

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic , Hande , Büşra , Neslihan , Larson , Adams , Gülden (L) , Boskovic , Nilay , Gözde , Simge , Ceylan

Setler: 20-25, 25-23, 25-15, 25-22

Altın set: 16-14

Süre: 117 dakika

Altın set: 20 dakika

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