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Galatasaray finalde!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, ligde VakıfBank'ı eleyerek finale yükseldi.
20:0412 Nisan 2017
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Galatasaray finalde!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank’a 3-2 yenilen Galatasaray, ilk maçtaki 3 – 0’lık avantajıyla finale çıktı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol Akbulut

VakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Özge Yurtdagülen, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Melis Durul, Melis Gürkaynak)

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Berfin Öztürk, Ruseva, Işıl Öz)

Setler: 20-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10

Süre: 117 dakika (26, 28, 28, 23, 12)

Etiketler
galatasaray vakıfbank voleybol
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