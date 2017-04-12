Galatasaray’da 77 milyon Euro kayıp!

Dursun Özbek göreve başladığında 177.7 milyon Euro olan Galatasaray'ın takım değeri bugün 100 milyon seviyesine geriledi.

Başkan Dursun Özbek göreve geldiğinde geniş ve kaliteli bir kadroya sahipti Galatasaray… Ancak üst üste yapılan yanlış transferler ve satılan futbolcularla bugünlere kadar gelindi. İsterseniz Dursun Özbek'in göreve geldiği dönemdeki sarı-kırmızılı takımın kadrosuna bir göz atalım. Galatasaray'ın kadrosunda bulunan oyuncuların piyasaya değeri 177.7 milyon Euro'yu buluyordu. Günümüzde bu rakam 100.1milyona düştü. Telles, Melo ve Burak gibi yıldızlar satıldı. 77.6 milyonluk bir değer kaybı söz konusu. Üstelik ortada tek bir başarı yok. Sneijder ve Podolski de ayrıldıktan sonra Galatasaray, Anadolu takımından farksız kalacak.

Dursun Özbek hedef tahtasında Galatasaray camiası hedef tahtasına Dursun Başkan'ı koydu. Taraftarın tepkisi sosyal medya üzerinden her geçen gün daha da artıyor. İlgili Haberi Oku

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Göreve geldiği ilk günlerde kulübün mali açısını en iyi bilen birisi olarak “Kulübün borç sorunu yoktur” diyen Durun Özbek, ilk iş Florya ve Riva'yı sattı. Ancak borç hiç azalmadı. Podolski dışında bir tane isabetli oyuncu alınmadı ki, Alman yıldız yok pahasına satıldı. Transfere 32 milyon Euro harcandı, Aysal döneminden kalan miras bir bir satıldı. Kulübün iç işleri her fırsatta sızdırıldı. Artık sabrı taşan taraftarın tepkisi boykot edecek boyuta vardı.