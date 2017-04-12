Igor Tudor Riekerink’i arattı

Büyük eleştiriler alan Riekerink döneminde maç başına 1.95 puan ortalaması yakalayan Galatasaray'da bu rakam Igor Tudor’la birlikte 1.42’ye kadar geriledi.

Yaşanan çöküşün artık teknik direktörlere bağlı olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü göreve gelen hiçbir çalıştırıcı, Dursun Başkan ile ortak bir çalışma içerisine giremedi. Hamza Hamzaoğlu ile başlayan, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink ile devam eden süreç, Igor Tudor'la da değişmedi. Hırvat çalıştırıcı sezon ortasında geldiği Galatasaray'ı daha da dibe sürükledi. Altyapı hocası olduğu için A Takıma hafif geldiği iddia edilerek yıpratılan Riekerink bile Tudor'dan daha başarılı oldu. Hollandalı çalıştırıcı döneminde maç başına 1.95 puan ortalaması yakalayan ve başarısız ilan edilen sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik adam ile sadece 1.42 ortalamada kaldı.

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Takımı 3. sırada lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde alan Tudor, bugün 4. ve zirvenin tam 12 puan gerisinde.