İzmir Ekonomi Üniversitesi Kız Tenis Takımı 1. Lig’de

Antalya’da gerçekleştirilen Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig Tenis Karşılaşmalarında grubunda 1. olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kız Tenis Takımı, 1. Lig'e yükseldi.

İzmir Ekonomi Kız Tenis Takımı, 44 üniversite takımının yarıştığı ve Antalya'da gerçekleştirilen Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig Tenis Karşılaşmalarında, grubunun birincisi oldu. Antrenör Servet Selçuk Türk yönetimindeki Fulya Arslan, Simay Pınar, Ezgi Özcan ve Ayşe Ilgaz Çavuşoğlu turnuvada grup birinciliğini kazandı. Takım, yükselme müsabakasında da zorlu rakibi Galatasaray Üniversitesi'ni yenerek birinci lige çıktı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2017 – 2018 Akademik Yılında birinci ligde yarışacak.