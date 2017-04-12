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KAYSERİSPOR
22 Nisan 2017 19:00
GENÇLERBİRLİĞİ
vs
KAYSERİSPOR
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Kayserispor’da hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
12:2412 Nisan 2017
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Kayserispor’da hazırlıklar devam ediyor

Ligin ikinci yarısında Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Kayserispor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla düşüşe geçti. Gençlerbirliği maçından istediği sonuçla dönerek kötü gidişe son vermek isteyen sarı kırmızılılar, deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki futbolcular, kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve güç depoladı.

Gençlerbirliği – Kayserispor karşılaşması 22 Nisan Cumartesi günü saat 19:00’da Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

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