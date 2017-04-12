Muslera’nın adını dolandırıcılığa karıştırdılar!

Telefon dolandırıcıları insanları kandırmak için taraftarlık duygularını kullanıyor. Kulüp adına arayan ve Muslera'nın 5 yıl daha kalması için atkı tasarladıklarını söyleyen sahtekarlar bunun için maddi yardım talep ediyorlar.

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