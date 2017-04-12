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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
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Muslera’nın adını dolandırıcılığa karıştırdılar!

Telefon dolandırıcıları insanları kandırmak için taraftarlık duygularını kullanıyor. Kulüp adına arayan ve Muslera'nın 5 yıl daha kalması için atkı tasarladıklarını söyleyen sahtekarlar bunun için maddi yardım talep ediyorlar.
17:2012 Nisan 2017
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Muslera’nın adını dolandırıcılığa karıştırdılar!

Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Fernando Muslera’nın adı telefon dolandırıcılığında kullanılıyor. Sabit telefon ile insanları arayan dolandırıcı şebekesi, Uruguaylı futbolcu ile 5 yıl sözleşme uzatılacağını belirtiyorlar.

Buna katkı vermek için kişiye özel isim baskılı atkı sattıklarını söyleyen sahtekarlar, taraftarlardan atkı satın alarak Muslera’nın kalmasına katkıda bulunmalarını istiyorlar.

Galatasaray Spor Kulübü’nde yaptığımız araştırma sonucunda bu tip bir kampanyanın olmadığı belirtilerek, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Etiketler
dolandırıcılık fernando muslera galatasaray
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