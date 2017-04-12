‘Saldırı doğrudan Borussia Dortmund’u hedef aldı’

Dortmund Emniyet Müdürü Gregor Lange, dün Monaco maçı öncesinde gerçekleştirilen saldırının doğrudan Borussia Dortmund’u hedef aldığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi gerçekleştirilen patlamalara ilişkin konuşan Dortmund Emniyet Müdürü Gregor Lange, saldırının doğrudan Borussia Dortmund'u hedef aldığını söyledi. Basın toplantısında saldırıya dair bilgi veren Lange, takımın konakladığı ve maçın oynanacağı Signal Iduna Park'a doğru yola çıktığı otelin çevresinde 19.15 civarında 3 patlama yaşandığını belirtti. Lange, saldırının arka planının somut olarak bilinmediğini dile getirerek patlayıcıların uzmanlar tarafından incelendiğini aktardı.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi patlama meydana geldi Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesi Borussia Dortmund takım otobüsünün stada hareketi esnasında bir patlama oldu, 1 kişi yaralandı. İlgili Haberi Oku

Öte yandan saldırıda yaralanan Marc Bartra ameliyat edildi. Bartra'nın sağ el bileğinde kırık oluştu. Saldırıya ilişkin “Adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.