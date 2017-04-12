Şampiyonlar Ligi canlı takip

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Bayern Münih-Real Madrid ve Atletico Madrid - Leicester City maçlarında canlı skor burada.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları bu gece oynanacak olan 2 mücadele ile birlikte son buluyor. Bayern Münih evinde Real Madrid’i ağırlıyor. Gecenin diğer maçında ise Atletico Madrid’in konuğu Leicester City.

CANLI SKOR

Bayern Münih 1-1 Real MadridAtletico Madrid 1-0 Leicester City

Kadrolar:

Bayern Münih: Neuer; Lahm, Martinez, Boateng, Alaba; Alonso, Vidal; Robben, Thiago, Ribéry; Müller.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Ronaldo.

Atletico Madrid: Oblak; Juanfran, Godin, Savic, Filipe Luis; Gabi, Saul, Carrasco, Koke; Griezmann, Torres.

Leicester City: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Drinkwater, Ndidi; Mahrez, Albrighton; Okazaki, Vardy.