Samsunspor işaret dilini öğrendi

Türkiye’nin bu zamana kadar ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olacak olan “23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları”na (Deaflympics) ilgi çekmek için Samsunsporlu futbolculara ‘işaret dili’ dersi verildi.

Türkiye'nin spor organizasyonu kapsamında ev sahipliği yapacağı en büyük organizasyon olan, dünyada ise olimpiyatlar ve engelli olimpiyatlarının ardından en büyük 3. organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyatları için Deaflympics Genel Koordinatörlüğü'nden gelen yetkililer, kırmızı-beyazlı futbolculara antrenman öncesinde işaret dili öğretti.

Bazı pratik kelimeleri öğrenen futbolcular daha sonrasında 2 grup halinde işaret diliyle “Türkiye'nin en büyük spor organizasyonuna seyirci kalma, sahadaki yerini al. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için herkesi Samsun'a davet ediyoruz” dediler.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Deaflympics Genel Koordinatörlüğü Gönüllü Koordinatörü Ozan Aytaç, “Samsunspor, şehrimizin en önemli takımı. Bu yaz Samsun'da yapılacak olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili farkındalık oluşturmak ve insanları bu organizasyondan haberdar edebilmek için işaret diliyle hassas bir video yaptık. Organizasyon, 18-30 Temmuz arasından Samsun'da gerçekleşecek. Bu Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu, dünyanın da en büyük 3. spor organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Futbolculara işaret diliyle ‘Türkiye'nin en büyük spor organizasyonuna seyirci kalma, sahadaki yerini al. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için herkesi Samsun'a davet ediyoruz' dediler. Bu video Deaflympics'in resmi sosyal medya sitesinde yayınlanacak. Sosyal medyada yer alan bu videoya Samsunspor taraftarlarının da büyük ilgi göstereceğini umuyoruz” dedi.

Samsunsporlu futbolcular, video çekiminin ardından Manisaspor maçı hazırlıklarına devam etti.