Semih Kaya varsa sorun çok!

26 yaşındaki Semih Kaya'nın oynadığı maçların yüzde 39’unu kazanan Galatasaray'da, Semih Kaya forma giymez ise oran yüzde 56’ya yükseliyor.

Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatalarla dikkat çeken ve sahadan çıkarken protesto edilen Semih Kaya, kötü bir istatistiğe sahip. Genç stoperin forma giydiği maçlarda Galatasaray galip gelmekte zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Semih'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçların sadece yüzde 39'unu kazanabildi. Galatasaray, genç stoperin oynamadığı mücadelelerin yüzde 56'sından galip ayrılıyor. Semih Kaya'nın oynadığı karşılaşmaların yüzde 33'ünü kaybeden Galatasaray'ın, Semih sahada olmadığı maçlardaki mağlubiyet oranı ise yüzde 20 olarak hesaplandı. Semih'in oynadığı maçların yüzde 19'unda Muslera gole izin vermezken, oynamadığında bu rakam 28'i buluyor. 26 yaşındaki futbolcu, son Başakşehir yenilgisinin sorumluları arasında gösteriliyor.