Şenol Güneş’in B planı hazır

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma'nın yokluğunda Lyon karşısında Tolgay Arslan'ı ilk 11'e almayı planlıyor.

Trabzon’da sakatlanan Quaresma, Lyon sınavında yok. Bu sezon 3 gol ve 3 asistiyle Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarısında önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, 3 gündür süren tedavisiyle adalesindeki gerilmeyi bir nebze azaltsa da tamamen iyileşip forma giyebilecek duruma gelemedi. Teknik patron Şenol Güneş ise 10 golle Kartal'ın Avrupa kupaları tarihindeki en skorer 3. ismi olan tecrübeli öğrencisinin alternatifini belirledi. Güneş, son idmanlarda as takımda oynattığı Tolgay Arslan'a forvet arkasında görev verip, Talisca'yı sağ kanada kaydırmayı ‘B planı' olarak belirledi.

Beşiktaş Lyon karşısında sürpriz hazırlığında Teknik Direktör Şenol Güneş, savunma bloğunda sıkıntı yaşayan Lyon'un kalesini, maçın ilk bölümlerindeki yoğun baskıyla hataya zorlayıp yıkmayı hedefliyor. Kurt hoca, böylece erken yediği golle şaşıran ev sahibi rakibinin gardını düşürme peşinde... İlgili Haberi Oku

KARA KARTAL KANAT AÇIYOR

İstanbul’daki hazırlıklarını dün akşam Ümraniye'de tamamlayan Beşiktaş, bugün saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a hareket edecek. Siyah-beyazlı yöneticiler ve misafirleri, yeni uygulama gereği başka bir uçakla gidecek. Başkan Fikret Orman ise daha önceden Fransa'nın yolunu tutmuştu. Kırmızı kart cezalısı Aboubakar, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi'nin liderlik edeceği kafilede olmayacak. Demba Ba, Ersan, Rhodolfo, Aras ve Veli ise UEFA listesine bildirilmemişti. Buna rağmen anadili Fransızca olan Ba'nın yanı sıra Ersan'ın da takımla birlikte Lyon'a götürülme ihtimali söz konusu.