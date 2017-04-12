Şenol Güneş’in ismi Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türk sporunun önemli isimlerinden Şenol Güneş’in ismini ilçemizde yaşatmak bizler için gururdur” dedi.

Çankaya Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı iş birliği ile yapılan spor temalı parklardan birine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in adını veriyor. 26 bin metrekarelik alanda 6 bin metrekare futbol sahası ile basketbol sahası ve büyük koşu yolu, fitness ve çocuk oyun alanları bulunan spor parkı, Yaşamkent'te hizmet verecek. Geçen yıl olduğu gibi 2017 yılına da çok sayıda yeni park projesiyle başlayan Çankaya Belediyesi, Türkiye'nin önemli isimlerini de Çankaya'da yaşatıyor. Aziz Sancar'dan İlhan Cavcav'a, Bülent Ecevit'ten Abdullah Baştürk'e kadar birçok değerin adını ilçedeki parklara veren Belediye, şimdi de Şenol Güneş'in ismini spor temalı parkına veriyor. Spor Toto Teşkilatı iş birliğinde inşa edilen park, Şenol Güneş Spor Tesisi adıyla hizmete açılacak. Bu toprakların yetiştirdiği en büyük spor adamlarından, birçok takımın yanı sıra A Milli Futbol Takımı’nda da teknik direktörlük yapmış olan Şenol Güneş'in adı Çankaya'da yaşayacak. 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'nı üçüncülüğe taşıyarak bir ilke imza atan Güneş'in adı Yaşamkent Mahallesi'nde yapılan parka verilecek. 26 bin metrekarelik alanı ve 14 bin 500 metrekare yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet edecek olan park, spor teması ile dikkat çekecek. 63×95 ebatlarında 6 bin metrekare futbol sahası, 182 metrekare basketbol sahası, büyük koşu yolu, soyunma birimleri, fitness alanı ve çocuk oyun alanı parkın önemli özelliklerini oluşturuyor.

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Başkent Taşdelen, Şenol Güneş ismini yaşatmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Ülkemizde sporun ilerlemesi adına büyük emek vermiş, dünya üçüncülüğü gibi büyük başarılara imza atarak göğsümüzü kabartan Şenol Güneş adını ilçemizde yaşatmak bizler için büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı. Çalışmaları tüm hızıyla devam eden parkın genel görünümü de ortaya çıkmaya başladı. Şenol Güneş Spor Tesisi'nin açılışı, Haziran ayında törenle yapılacak.