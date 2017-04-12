Sınıfı geçtiler

Bursaspor-Karabükspor maçında Y.Kemal Uğurlu, Allah bozmasın iyi gidiyor. Ancak yardımcı hakemi Serkan Çimen'in Bursa'nın ofsayt gol iptalinde kendisi resen karar verecek duruma gelmeli. O pozisyonda yardımcı yanılabilir ama Uğurlu evladımın olayı çözüp golü vermesi gerekirdi.

Gençlerbirliği-Antalya mücadelesi Hüseyin Göçek'in sakatlanması (bu kadar çok maça çıkıp bir de çok koşmak için gösteri yapmaya, parmak ucu koşu stili dayanmaz tabii ki atar da atar her yerin) damga vurdu. Yerine 4. hakem Murat Özcan devam etti. Bu maçta 4. hakemin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. 4. hakeme güven olmadı, kişiliksiz, silik Göçek'in gölgesinde yönetim oldu, kırmızıyı da Göçek kurtardı. Sahalarımızda hakemlik de çok değişti çok! Ver penaltıyı, ofsaytı, korneri, sarı, kırmızı kartı, olmadı değiştir ya da al kararı geri. Ne hale geldi hakemlik, tiyatro gibi desem, palyaço gibi desem olmaz, o sanatlara, mesleklere hakaret olur.

Gaziantep-A.Alanya müsabakasında Fırat Aydınus ve yardımcıları süper yönetim gösterdiler, yerdeki pozisyonu da incelemeye gerek duymuyorum bu zor maçta. Aydınus ikinci devre maçlarında hakemliğin yüz akı oldu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Palabıyık belki de bugüne kadarki en iyi maçını yönetti. İyi niyetle futbol oynamaya çalışıp hakeme zorluk çıkarmayan iki takımın oyuncularına. Bir penaltı diyebileceğimiz pozisyon var ki o da göze batmadı bu maçın temposunda. Aslında maçlar hep böyle oynansa hakem de hataları da görünmez olur.

Kayserispor-Osmanlıspor randevusunda Mete Kalkavan belki de hakemlik hayatının en güvenli yönetimini gösterdi. Yediği gole Kayseri'nin ofsayt itirazı yersiz, verdiği penaltılar için de şanssız maçtı hakem için. Verse de, vermese de o pozisyonlar konuşulacak, eleştirilecekti.

Fenerbahçe-Akhisar karşılaşmasında hakem H.Umut Meler evladım kararlarında ukalalık yapıyorsun ve bir de titrek olunca hepten çekilmez oluyorsun sahada. Sanırım senin kitapta avantaj yok! Ayrıca Volkan'ın takımda oynamak için sana ihtiyacı mı?

Adana-Ç.Rize buluşmasında Sekan Çınar sıkıntısız yönetim gösterdi zor maçta. Tebrikler Çınar'a…

Başakşehir-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır süperdi yine.

Kasımpaşa-Konya mücadelesinde Halis Özkahya tecrübesine yakışır nitelikte iyi yönetim gösterdi.