Süper Lig’de 4X4’lük yarış

Trabzon’daki sezonun en iyi maçını 4-3 kazanan lider Beşiktaş, rakibine 2017’deki ilk mağlubiyeti yaşatırken, Başakşehir de Galatasaray’ı 4 golle bozguna uğrattı.

Atılan 36 golle sezonun en gollü haftasını geride kalırken, Trabzonspor- Beşiktaş maçı uzun yıllar unutulmayacak, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Heyecanın bir an olsun azalmadığı, topun bir o kalede bir bu kalede gidip geldiği futbol şöleninde hem Trabzonspor hem de Beşiktaş maç sonunda ayakta alkışlandı. 2017'nin lideri konumunda bulunan ve yeni mabedinde gol dahi yemeyen Karadeniz Fırtınası'nın ağlarını Kara Kartal tam 4 kez sarstı. Okay, Castillo ve Talisca'nın muhteşem golleri, Rodallega'nın santradan kalp atışlarını durduran şutu derken, Beşiktaş'ın her yere yetişen Kanadalı Atom Karınca'sı Atiba, son noktayı koydu. Fikstür avantajı da bulunan Beşiktaş artık şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Liderin en yakın takipçisi Başakşehir ise Galatasaray'ı adeta bozguna uğrattı. Bu sezon sarı-kırmızılıları üçüncü kez yenen turuncu-lacivertliler'in Togo'lu yıldızı Adebayor hat-trick yaparak maça damga vurdu. 4-0'la tarihi bir fark yiyip, Devler Ligi hedefinin de uzağında kalan Galatasaray, öylesine silik bir futbol ortaya koydu ki, yaklaşık 3 sezon sonra bir maçı isabetli şut dahi atmadan bitirdi. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar istediğini gösterirken, lider Beşiktaş'ı takibini sürdürmeyi de bildi. Çok eleştirilse de Fenerbahçe yoluna galibiyetlerle devam ediyor. Sarı-lacivertliler Akhisar'ı 3-1'le geçip son 5 haftada 4. kez kazandı ve üçüncülük koltuğuna oturdu.

HAFTANIN TAKIMI: BEŞİKTAŞ

Lider Beşiktaş, 2017'de sahasında gol dahi yemeyen Trabzonspor'u, ateşli seyircisinin önünde devirirken, bir an olsun geri adım atmadı. Kara Kartal, bu zor atmosferden zaferle çıkarak üçüncü yıldıza bir adım daha yaklaştı.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: ATIBA

Beşiktaş'ın her derde deva yıldızı Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçında öyle bir futbol ortaya koydu ki, heykelinin dikilmesi için çalışmalar bile başladı. Yüzde 94'lük pas isabetiyle oynayan Kanadalı futbolcu, girdiği 16 ikili mücadelenin 13'ünü kazanıp 4 top kapma hamlesinde de başarılı oldu. Bu da yetmedi galibiyeti getiren golü de attı.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: ŞENOL GÜNEŞ

Şenol Güneş, kendi adını taşıyan spor kompleksindeki duygusal maçta sahadan zaferle ayrıldı. Zorluk dercesi çok yüksek karşılaşmada Quaresma'nın sakatlanması sonrasında Aboubakar'ı oyuna alıp,maçı kazanmayı ne kadar istediğini gösterdi.Hamleleriyle bunu da başardı.