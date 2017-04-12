Taison’dan yeşil ışık

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, camiayı havaya sokacak ve taraftarları yeniden tribüne çekmek için Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı Taison'un peşine düştü. Ukrayna'da artık oynamak istemeyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu için yönetim tüm şartları zorlayacak. Taison’un da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Brezilyalı yıldız oyuncunun, Instagram hesabından bir taraftarın photoshoplu olarak hazırladığı kendisinin Fenerbahçe forması giymiş fotoğrafı beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.
Bu sezon Brezilya Milli Takımı'na da davet edilen Taison, 2 karşılaşmaya çıktı.