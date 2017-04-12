Tartışılan görüntülere TAF Başkanı Fatih Çintimar cevap verdi!

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bodrum'da yapılan yarışmalarda yaylı yatak kullanılması ve su borusu iddiası nedeniyle canlı yayında açıklama yaptı. Çintimar haberi yapan muhabiri kınarken yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışları bir haberler gündem oldu! Kötü zeminde yapılan, yüksek atlamada ise yaylı yatakların kullandığı yarışlardaki görüntüler, DHA tarafından haber yapılınca Türkiye Atletizm Federasyonu açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı haberin çıktığı gün yaşananlar hakkında soruşturma yapılacağını açıklarken, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, CNN Türk’e telefonla bağlanarak yaşananları değerlendirdi. Çintimar haberi yapan muhabir kınarken, kamuoyuna aksettirilen görüntüler yanlış olduğunu söyledi.

Yüksek atlamada kullanılan borucunun haberde söz edildiği gibi sur borusu olmadığını belirten TAF Başkanı, alt yaşlarda kullanılan atlama çıtası olduğunu söyledi. İşte Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın canlı yayındaki sözleri;

“Bu haberi yapan arkadaşı kınıyorum. İlk olarak haberin tamamı yanlış, maksatlı ve birilerini karalamak için yapılmıştır. Orada yapılan yarışmalarda su borusu kullanılmamıştır. Orada kullanılan cisim çocukların atladığı sırada zarar görmemesi ve eğilmesi için kullanılan atlama çıtasıdır. Her yerde bu kullanılır. Bilmeyen arkadaş onu su borusu olarak görmüş.

Ayrıca eski bir hakemin söylediği gibi hakemler yetersiz değildi. Bu yarışmalarda iki tane uluslararası, iki tane de ulusal hakem kullanılmıştır. Eski hakem olarak seçilmediği için böyle bir karalama yapmaya çalışmıştır. Bu haberle ilgili yasal işlem başlatacağız.

‘DÜNYADAKİ GÖRÜNTÜLERE DE BAKTIĞINIZDA…”

Orada yüksek atlama minderi var. Çocukların olası ters hareketi için onları korumak adına yatak da konulmuştur. Dünyadaki görüntülere de baktığınızda orada da koruma amaçlı kullanılmıştır. Dünyanın her yerinde böyle… Yüksek atlama antrenmanlarında çocukların boyu yetmediği için ufak minderle kullanılır. Ayrıca çocukların yarış sonunda yorgunluktan dolayı dinlenmesini, “Bayıldı” şeklinde vermek de atletizmi bilmemekten kaynaklanmamaktadır.

Dünyada şampiyon çıkan bütün atletler, olimpiyatlara uygun statlardan çıkmıyor. Çocuklar ilk seçilirken böyle şartlarda yarışıyor ve kendisini gösteriyor. Haber sanki küçük çocukların atletizmden uzaklaşmasını sağlamak için yapılmış. Biz bunları tüm ülke ilçelerinde yapabilmek çabalıyoruz. Devşirme sporcu getirince tepki gösteriliyor.”