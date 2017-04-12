TFF 1. Lig cadı kazanı gibi

Birinci Lig’de bitime yedi hafta kala hem şampiyonluk hem de play-off için kıyasıya mücadele yaşanıyor. Samsunspor ise ikinci yarıdaki çıkışıyla taraftarlarının yüzünü güldürdü. Gürses Kılıç'tan TFF 1. Lig panorama...

TFF 1. Lig, son yılların en çekişmeli sezonlarından birine sahne oluyor. Geçen hafta ilk 6 sırada yer alan takımlardan sadece Ümraniyespor ve Giresunspor galibiyet alabildi. Elazığspor deplasmanında 1-1'e razı olan Sivasspor, lider YeniMalatyaspor'a yaklaşık ikinci sırada da arayı açma fırsatını tepti. Osman Özköylü yönetimindeki Samsunspor ise ligin ikinci diliminde adeta mucizeye imza attı. Sezonun düşme adayları arasında gösterilen kırmızı- beyazlılar, son 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı ve tehlikeli bölgenin 7 puan üzerine çıktı. Oğuz Çetin'in göreve gelmesinin ardından kötü gidişi durduramayan BŞB. Gaziantespor ise son 15 mücadelede sadece 1 kez kazanarak, düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.

ZİRVEYE VURGUN

Süper Lig'e adım adım yaklaşan Yeni Malatya, Ümraniye karşısında şok bir yenilgi aldı. Erkan Sözeri'nin öğrencileri, hem tek golle yıktığı liderin 7 maçlık kaybetmeme serisine son verdi hem de ilk 2 umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir tablo çizen Adana Demirspor ise ilk 2'yi kovalayan Eskişehirspor'u deplasmanda 4-2 yenerek haftanın sürpriz skorlarından birisine imza attı. Boluspor, kendi evinde birebir rakibi olan Göztepe'yi tek golle geçti ve play-off hattının son sırasındaki rakibi ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

DENİZLİ RAHATLADI

Ligin alt sıralarında ise kazan kaynamaya devam ediyor. Balıkesirspor'u geriye düştüğü maçta yenmeyi başaran Denizlispor, ateş hattından uzaklaşarak rahat bir nefes aldı. Şanlıurfa'yı deplasmanda yıkan Samsunspor da düşme potasından bir hayli uzaklaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşmada ise Manisaspor, kendi evinde Mersin İdman Yurdu'nu yenerek avantajı eline geçirdi. Altınordu'nun İzmir'de yıktığı Gaziantep BŞB ile play-off hattında yer alan Giresun'un devirdiği Bandırmaspor için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.