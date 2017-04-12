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Tolgay Arslan’dan transfer iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, hiçbir kulüple transfer görüşmesinde bulunmadığını açıkladı.
11:4512 Nisan 2017
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Tolgay Arslan’dan transfer iddialarına yanıt

Tolgay Arslan, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Neredeyse her gün hakkında transfer iddiası ortaya atıldığını belirten Tolgay, taraftarlara seslenerek, “Ben ve ailem Beşiktaş’ta mutluyuz. Kimler hangi maksatla bu haberleri çıkarıyor, anlam veremiyorum. Şimdiye kadar menajerim 1 kulüple dahi temasa geçmedi. Benim aklımda sadece Siyah-Beyaz bir sayfa var. Ve şu an o sayfaya yeni başarılar, yeni kupalar, yeni zaferler yazmanın hedefindeyim. Beşiktaş’ta 3. yılımı geçirirken 2. şampiyonluğumuzu kazanıp bizi destekleyen sizleri mutlu etmenin amacındayız” ifadelerini kullandı.

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig Tolgay Arslan
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