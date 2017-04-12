Türkiye 2018’de Formula 1 takvimine geri dönebilir

İstanbul Park işletmecisi Vural Ak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Formula 1 yarışlarının yeniden Türkiye’ye getirilmesi yönünde önemli adımlar attıklarını söyledi.

Otomotiv Gazetecileri Derneğinin dün akşam düzenlediği gecede açıklama yapan İstanbul Park işletmecisi Vural Ak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yarışların yeniden Türkiye'ye getirilmesi yönünde önemli adımlar attıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Ak, “İnşallah İstanbul Park, Formula 1’i misafir edecek. Henüz imza atılmadı ama çok önemli mesafe aldık. Dolayısıyla yaptık, geldi gibi şeyler söylemiyorum, her şey bir imzaya kaldı. Umarım uzun yıllar sonra Formula 1'i Türkiye'de yeniden misafir edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bu kez 150 bin izleyici ile bu önemli organizasyonu düzenleyeceğimize inancım tam…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Formula 1’in yeni Direktörü Chase Carey’i dün makamında kabul etmişti. Toplantıda aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve İstanbul Park işletmecisi Vural Ak yer almıştı. Toplantının ardından herhangi bir açıklama gelmemişti.