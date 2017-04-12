TV’de bugün (12-04-2017)

FUTBOL
Spor Toto Süper Lig erteleme maçı
Gaziantep-Gençlerbirliği ……Bein Sports 1 …….17.30
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı
Bayern Münih-Real Madrid ….Tivibuspor 2 …….21.45
At.Madrid-Leicester………………Tivibuspor 3 …….21.45
BASKETBOL
EuroCup Kadınlar Finali ikinci maçı
Yakın Doğu Üniv.-Bellona AGÜ SporS Sport ….19.30
NBA
Boston Celtics-Milwaukee…………….S Sport …….03.00
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçı
VakıfBank-Galatasaray………………NTV Spor …….16.00
Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA ……NTV Spor …….19.00