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TV’de bugün (12-04-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
09:1112 Nisan 2017
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TV’de bugün (12-04-2017)

FUTBOL

Spor Toto Süper Lig erteleme maçı

Gaziantep-Gençlerbirliği ……Bein Sports 1 …….17.30

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı

Bayern Münih-Real Madrid ….Tivibuspor 2 …….21.45

At.Madrid-Leicester………………Tivibuspor 3 …….21.45

BASKETBOL

EuroCup Kadınlar Finali ikinci maçı

Yakın Doğu Üniv.-Bellona AGÜ SporS Sport ….19.30

NBA

Boston Celtics-Milwaukee…………….S Sport …….03.00

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçı

VakıfBank-Galatasaray………………NTV Spor …….16.00

Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA ……NTV Spor …….19.00

Etiketler
spor ekran
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