Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa Şampiyonu!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Bellona AGÜ'yü 63-58 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, şampiyon oldu ve tarihte bu kupayı kazanan ikinci Türk takımı oldu.

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