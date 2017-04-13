Altınordu’da Erdoğan golü unuttu

Altınordu'nun kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, bu sezon 19'u ilk 11'de olmak üzere 22 maçta görev yapmasına karşın sadece 2 gol atarak skor açısından kısır bir sezon geçirdi.

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