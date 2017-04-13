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23 Nisan 2017 13:30
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
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Batalla takımdan ayrı çalıştı

Akhisar Belediyespor maçına hazırlanan Bursaspor'da Batalla takımdan ayrı çalıştı.
19:1713 Nisan 2017
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Batalla takımdan ayrı çalıştı

Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil beyazlıların Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 8’e 3 kontrol pas oyunu ile devam etti. Timsah daha sonra yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kasığında ve dizindeki ağrıları devam eden Pablo Martin Batalla takımdan ayrı çalışırken, kasığından iğne yapılan Ertuğrul Ersoy ve sol arka adalesinde zorlanma olan Mert Örnek’in tedavileri yapıldı.

Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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bursaspor spor toto süper lig
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