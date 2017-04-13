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Beşiktaş’a transferini resmen açıkladı

Oyun kurucu transferi yapmak için çalışmaları başlatan Beşiktaş, sonunda aradığı ismi buldu: Pooh Jeter. Yıldız basketbolcu transferini resmen açıkladı.
09:0513 Nisan 2017
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Beşiktaş’a transferini resmen açıkladı

Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılan Pooh Jeter, transferini twitter hesabından açıkladı. Beşiktaş’ın aradığı oyun kurucu bölgesine en uygun isimlerden biri olan Pooh Jeter, siyah beyazlılarla anlaştığını duyurdu. Jeter, sosyal medya hesabından “BEŞİKTAŞ” yazarak, Beşiktaş Sompo Japan’a transferini resmen belirtti.

Pooh Jeter kimdir?

Ukrayna pasaportlu oyuncu son olarak Çin'de Tianjin takımında forma giyiyordu. Tecrübeli oyun kurucu bu takımda 38 maçta (ort 40.3 dakika) 27.7 sayı, 4.9 ribaunt, 7.9 asist, 2.0 top çalma, % 54.5 saha içi yüzdesi, % 38.8 üç sayı yüzdesi ile oynuyordu. 1.80 boyunda ve de 33 yaşındaki Jeter, Sacramento Kings'de de oynamıştı.

Etiketler
Spor Toto Basketbol Ligi
Son güncelleme: 10:54 | 13.04.2017
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