Büyükusta Yılmaz, Dubai’den gümüş madalya ile döndü

Dünyanın en önemli satranç organizasyonlarından biri olan "19. Dubai Açık Satranç Turnuvası"nda Büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Büyükusta Emre Can da turnuvada kariyer rekorunu kırarak 21 maçlık yenilgisizlik serisini devam ettirdi.

Türkiye’nin Uluslararası satranç arenasında yükselişini sürdürdüğüne dikkati çeken Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, “Türk satrancı artık dünyanın en önemli turnuvalarında zirve mücadelesi veriyor. Sporcularımız dünyanın en güçlü sporcuları ile kıyasıya mücadele ediyor” dedi.

Dünyanın en güçlü sporcularının boy gösterdiği, “19. Dubai Açık Satranç Turnuvası”nda Türkiye’yi temsil eden Büyükusta Mustafa Yılmaz ve Büyükusta Emre Can kariyer rekorlarını kırarak yenilgisiz zirve mücadelesi verdi. 4 Nisan’da başlayan turnuvada İngiliz satrancının önemli isimlerinden GM Gawain Jones ile son turda yenilgi almadan liderliği paylaşan Büyükusta Yılmaz, elde ettiği beraberlikle turnuvayı 2. sırada tamamladı. Son yıllardaki performansı ile dünyanın en önemli yıldızları arasına adını yazdıran Büyükusta Yılmaz böylelikle 2630 ELO’ya ulaştı ve aynı zamanda 7 bin Dolar’lık ödülün de sahibi oldu. 21 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Büyükusta Emre Can da son turu beraberlikle sonlandırarak 2587 ELO’ya yükseldi.

SPORCULARIMIZ ULUSLARARASI ALANDA KENDİ REKORLARINI KIRIYOR

Türk Büyükustaları’nın başarısının tesadüf olmadığını belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay şunları söyledi:

“Sporcularımız uluslararası satranç organizasyonlarında kendi rekorlarını kırarak mücadele ediyor. Türk sporcularımız dünya satrancında yükselişini sürdürerek turnuvalarda kazandıkları madalyalarla ülkemizin gurur kaynağı oluyor. Büyükustaların başarısı, genç satranç sporcularımıza da örnek oluyor. TSF olarak çocuklara ve gençlere yönelik projelerimizle, onların da büyükusta olma hedeflerine destek oluyoruz. Çabalarımızın sonuçlarını almaya başladık. Türk satrancına olarak son bir yılda ülkemize üç Büyükusta kazandırdık. Türk Milli Takımımızın başarısı da, Türk satrancının yükselişinin önemli göstergelerinden oldu. Son beş yılda Türk satrancının alt yapısına büyük yatırımlar yaptık. Verilen emeklerin karşılığında önemli dereceler ve elde edilen uluslararası zaferler olunca bizlere düşen birlik ve beraberlik içinde birbirimizden güç alarak daha çok çalışmak oluyor. Bu önemli başarı ile Türkiye’yi gururlandıran ve bayrağımızı dünyanın her yerinde sportif başarılarla dalgalandırmamızı sağlayan tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükustalarımız Mustafa Yılmaz’ı ve Emre Can’ı en içten dileklerimle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”