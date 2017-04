Efeler Ligi’nde bankalar derbisi yarın oynanıyor

Efeler Ligi'nde Arkas Spor - Fenerbahçe, Halkbank - Ziraat Bankası eşleşmelerinin galipleri finale çıkacak ve Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek. Seri üç maç üzerinden oynanacak, iki maçı alan taraf finale yükselecek. Yarı final turunun ilk maçları yarın oynanacak.

Halkbank’ın üç pasörlerinden Dejan Vincic, ‘zor bir maç olacağını biliyorum’ diyerek şunları söyledi: ”Çünkü Türkiye’nin en iyi takımı yarı finalde karşı karşıya gelecek. Biz sahaya en iyi maçımızı oynamak üzere çıkacağız, kısaca herşey bize bağlı olacak. Kendi seviyemize yakışır şekilde, bu sezon gittikçe kendimizi geliştirdiğimiz gibi oynarsak arzu ettiğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum. Rakibin deneyimli oyuncuları olduğunu biliyoruz ama bizim de deneyimli oyuncularımız var. Bu randevuya çıkarken emin olun ki her top, her sayı için mücadele edeceğiz. Umarım sonunda kazanan taraf biz olur, finale gideriz. Hanemize her sayıyı yazdıp her maçı aldıkça ileri bakacağız” dedi.

Bir diğer pasör Mustafa Ramazanoğlu, ”Ziraat Bankası maçı için çok iyi hazırlanıyoruz. Seyir açısından çok keyifli bir maç olacak. Onlar da ligin çok güçlü ekiplerinden ve geniş bir kadroları var. Ama bizim takımımız da çok güçlü, tecrübeli oyunculardan kurulu. Şampiyon olmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Takımımıza güveniyorum. Taraftarlarımızı bizi desteklemek üzere maça bekliyoruz.”

Erden Çevikel ise ”Zorlu bi play-off ilk turunun ardından Galatasaray’ı eleyerek adımızı yarı finale yazdırdık. Rakibimiz Ziraat Bankası oldu. Son derece donanımlı bir takım, bunun farkındayız ve çalışmalarımızı ona göre yaptık. Bu zorlu Ankara derbisinde taraftarımızı salona bekliyoruz. Daha çok voleybolseverin bu maçı yerinde izleyebilmesi için biraz daha erken saatte başlamasını tercih ederdim” diye konuştu.