Engin İpekoğlu: Giresunspor maçı zor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, ilk 6’ya girmenin sadece kazanacakları maçlarla değil, rakiplerinin de puan kaybedeceği maçlarla olacağını belirtti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Play – off hedefimiz için ilk 6'ya girmemiz lazım. Bu da bizim önümüzde kalan 7 maçı kazanmamızla olmayacak. Rakiplerimizin de puan kaybedeceği maçlarla olacaktır. Biz işimizi yapalım, yukarıdakiler ne yaparsa yapsın. Yapacak bir şey yok” dedi.

Engin İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Ligin 26. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maç için, “Bireysel hataları en aza indirdiğimiz bir maçtı” değerlendirmesini yapan İpekoğlu, “Önemli bir maçta iyi oyun ve 3 puan kazandık. Önümüzde en azından kalan 7 haftada biraz daha sağlıklı olması açısından önemli diye düşünüyorum. 7 maç ve ortada duran 21 puan var. 21 puana talibiz. Bugüne kadar hep şunu dile getirdim. TFF 1. Lig'i bireysel hataların çok fazla yapıldığı bir lig. Bu ortamda bizim o hataları en aza indirmemiz gerekir diye defalarca dile getirdim. Eskişehir maçında da o hataları en aza indirip girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirmesini bildik. Saha içerisinde görev alan oyuncularımız her takımı yenebilecek düzeyde olduğunun farkına vardı. 3 puan çok önemliydi. En azından alt taraftan uzaklaşmak, üst gruba yaklaşmak adına önemliydi. 21 puana talibiz” diye konuştu.

“Rakiplerinde puan kaybetmesi lazım”

Ligde 34 puanla 10. sırada yer alan ve Spor Toto Süper Lig için ilk 6 takım arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Teknik Direktör Engin İpekoğlu, “İlk 6'ya girmek sadece bizim kazanacağımız maçlarla değil, rakiplerimizin de puan kaybedeceği maçlarla olacaktır. Biz işimizi yapalım, yukarıdakiler ne yaparsa yapsın. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Giresunspor maçı zor”

18 Nisan Salı günü evlerinde oynayacakları Giresunspor maçı için de değerlendirmelerde bulunan İpekoğlu, “Giresunspor maçı zor maç. Hiç bir maç kolay değil. Ama şuanda Play-Off sıralaması içerisinde olan son haftaya kadar özellikle 3-4 hafta inişli çıkışlı grafik sergileyen ama son hafta kazanan bir takımla oynayacağız. Tabi ki eğer biz üst basamaklara yaklaşmak istiyorsak bu tip maçları kazanmak zorundayız. Giresunspor'dan sonra da Göztepe maçını kazanmak zorundayız. Eskişehirspor maçı bunun başlangıcı olsun” dedi.Adana Demirspor'un Giresunspor ile oynayacağı maç 18 Nisan Salı günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak.