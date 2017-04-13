Eren Derdiyok Galatasaray’a ihtar çekti

Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok'un, Mart ayının başında alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Eren Derdiyok’un Mart ayına kadar ödenmeyen 3 aylık maaşı nedeniyle hukuki yollara başvurup sarı-kırmızılı kulübe parasının ödenmediği gerekçesiyle ihtar çektiği öğrenildi. Hürryet’te yer alan habere göre Eren Derdiyok dışında Mart ayında bu yola başvuran herhangi bir futbolcu olmadı. Sneijder’ın sözleşmesindeki “Alacaklarının gecikmesi halinde kulübe ihtar çekmesinin ardından tüm alacakları 30 gün içinde ödenmezse serbest kalma hakkına sahiptir” maddesi bulunmasına karşın bu adımı atmadığı, kulübe sadece Eren Derdiyok’un ihtar çektirdiği öğrenildi.

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Mart ayının sonunda ise futbolculara 2 aylık alacakları ödendiği için Florya’da ve Galatasaray takımı içinde bu ‘ihtar’ konusu daha da büyümeden kapandığı ortaya çıktı.