Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe’den gollü prova

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 4-2 yendi.
17:3213 Nisan 2017
0
Fenerbahçe’den gollü prova

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige verilen arada hazırlık maçı oynadı. Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maç saat 14.00’te başladı. 26. dakikada  Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41.dakikada Miroslav Stoch’un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde giden Sarı-Lacivertliler 90. dakikada  Miroslav Stoch’un penaltıdan attığı golle maçı 4-2 kazandı. Ümraniyespor’un gollerini ise 47. dakikada Samet Asatekin ve 75. dakikada Bahadır Taşdelen kaydetti. Bu arada12. dakikada Emenike’nin attığı gol geçerlilik kazanmadı.

Etiketler
fenebahçe süper lig Ümraniyespor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER