Fenerbahçe’den gollü prova

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 4-2 yendi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige verilen arada hazırlık maçı oynadı. Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maç saat 14.00’te başladı. 26. dakikada Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41.dakikada Miroslav Stoch’un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde giden Sarı-Lacivertliler 90. dakikada Miroslav Stoch’un penaltıdan attığı golle maçı 4-2 kazandı. Ümraniyespor’un gollerini ise 47. dakikada Samet Asatekin ve 75. dakikada Bahadır Taşdelen kaydetti. Bu arada12. dakikada Emenike’nin attığı gol geçerlilik kazanmadı.