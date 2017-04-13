Fransa’da Türk istilası!

Lyon kenti bir günlüğüne adeta Beşiktaş semtine çevrilecek. Tribünlerdeki 20 bini aşkın siyah-beyazlı taraftar, temsilcimizin 12. adamı olacak.

Avrupa kupalarında ‘en çok seyircili misafir takım' unvanını bu gece Beşiktaş kazanabilir. Gurbetçilerimiz, satışa çıkar çıkmaz 17 bin bilet alırken, Lyon kulübü bu talebe önlem getirmekte çok geç kalmıştı. 3 bin kişilik deplasman tribünüyle beraber 59 bin 186 kapasiteli statta 20 bin civarı Türk seyirci olacak. Fransa'da ve kentte yoğun olarak yaşayan vatandaşlarımızın, maça doğru sokaklara akın etmesiyle bugün kentin Beşiktaş semtine, stadın ise Dolmabahçe'ye döneceğini söylemek abartılı olmaz. Fransız polisi ise bu ‘Türk istilası' nedeniyle güvenlik bakımından ‘yüksek riskli' ilan ettiği maç için Dortmund patlaması sonrası önlemlerini daha da arttırdı.

Gökhan Gönül: Beşiktaş tarihine geçmek istiyoruz Gökhan Gönül, Lyon engelini de geçerek Beşiktaş tarihine geçeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

SİYASET YASAK

Stada girişte geniş çaplı arama yapacak Fransız polisi, Türkiye'deki 16 Nisan referandumuna doğru şehirde ve tribünde açılmasına izin verilmeyecek olan siyasi içerikli pankartları toplayacak.