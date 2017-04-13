Galatasaray’da Carole sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra orta ve bitiriş çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde dört minyatür kaleli topa sahip olma ve sonuçlandırma çalışması üzerinde durulurken son bölümde yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Bu arada Lionel Carole, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Serdar Aziz ise, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.