Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’da Fenerbahçe mesaisi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
14:4413 Nisan 2017
0
Galatasaray’da Fenerbahçe mesaisi

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor… Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Orta ve bitiriş çalışmasıyla devam eden idman, dört minyatür kaleli topa sahip olma ve sonuçlandırma çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sakatlığı geçen Lionel Carole, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Serdar Aziz ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler
Fenerbahçe Florya Metin Oktay Tesisleri galatasaray spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER