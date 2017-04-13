Gökhan Gönül: Beşiktaş tarihine geçmek istiyoruz

Gökhan Gönül, Lyon engelini de geçerek Beşiktaş tarihine geçeceklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül ise, her kulvarda sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Gökhan Gönül, “Yarın da kazanmak için sahada olacağız. Hocamız bize isteklerini belirtti. Biz de oyuncular olarak elimizden geleni yaparak buradan olumlu şekilde ayrılmak istiyoruz. Lyon ofansif olarak iyi olabilir ama zaafları da var. Biz onların iyi yönlerine karşı önlem alacağız. Önemli olan buradan iyi bir sonuçla ayrılmak. Kazanmak isteriz. Favorilerin mağlup olduğunu çok gördük. Beşiktaş tarihine geçmek istiyoruz. Yetenek önemlidir ama tecrübe her şeydir. Önemli olan takım olabilmektir. Biz yarın takım gibi mücadele etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.