Haydi Fenerbahçe sıra sende!

Kadınlar basketbolunda bu sezon altın bir çağ yaşıyoruz. Dört Türk takımının yarı final oynadığı Eurocup'ta Yakın Doğu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi'ni yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sıra Kadınlar Euroleauge'de yarı finalde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de...

Türkiye’de kadın basketbolu, yıllardır hem futbolun hem de erkek basketbolunun arkasında kaldı. Ancak son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın hegemonyasına son veren Yakın Doğu Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi, bu alana yeni bir soluk gelmesini sağladı.

Özellikle Avrupa’da büyük başarılar yaşayan kadın basketbolu, dün adeta zirve yaptı. Avrupa’nın en büyük ikinci kupasında zafere ulaşan Yakın doğu Üniversitesi, finalde bir başka Türk takımı Abdullah Gül Üniversitesi’ni devirdi. Bu kupada finale kalan iki takımımız dışında Galatasaray ve Hatay Büyükşehir Belediyespor da yarı finalde yer alarak tarihimizde ilk defa bir Avrupa kupasında finale giden yolda 4 Türk takımını izletme onurunu bize yaşattılar. Tarihi finalde zafere ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi hem Avrupa Kupası’nın sahibi oldu hem de adını Avrupa tarihine yazdırdı.

Şimdi de sırada Fenerbahçe var. Kadın basketbolunun bir numaralı kupası olan Euroleague Kadınlar Final-Four’da mücadele eden temsilcimiz, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg’u geçerek finale uzanmak için yarın parkeye çıkacak. İki takım daha önce 2013 yılında yine aynı kupanın finalinde karşılaşmış ve sarı-lacivertli ekip rakibine yenilerek kupaya uzanma fırsatını kaçırmıştı. Fenerbahçe bu kez rövanşı alarak hem tarihinde üçüncü kez finale uzanmak hem de rakibinden rövanşı almak için mücadele edecek. Fenerbahçe bir sene sonra da finale çıkmayı başarmış, bu kez de ezeli rakibi Galatasaray’a yenilerek kupaya uzanma fırsatını kaçırmıştı.

Euroleague Kadınlar'da Final-Four 14 Nisan Cuma günü başlayacak ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçları ile sona erecek. Karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.Final-Four'da Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Çekya'dan USK Prag yer alacak. Fenerbahçe, 14 Nisan Cuma günü TSİ 17.00'de UMMC Ekaterinburg mücadele edecekken, Dinamo Kursk ile USK Prag ise TSİ 19.30'da karşılaşacak.

Kadın basketbolunda yükselen bu ivme, lige de yansıdı. Daha önce rakiplerine büyük üstünlük kuran Galatasaray ve Fenerbahçe, şimdi ligde iyi takım sayısının artması zorlanmaya başladılar. Son 11 yılda Fenerbahçe ve Galatasaray dışında şampiyon çıkmayan ligde Yakın Doğu Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi, iki ezeli rakip karşısında başa baş mücadele etmeye başladılar. Ligde artan kalite doğal olarak Avrupa’ya da yansıdı ve kadın basketbol takımlarımızın altın yılı bizlere yaşatmasına vesile oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa Şampiyonu! FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Bellona AGÜ'yü 63-58 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, şampiyon oldu ve tarihte bu kupayı kazanan ikinci Türk takımı oldu. İlgili Haberi Oku