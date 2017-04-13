Küme düşme kalkacak mı?

Yasin YILDIRIM yazdı...

AMK GAZETE / Yasin YILDIRIM

Türk futbolunu yöneten üst akıl, şu sıralar çok gizli bir çalışma içinde. Futbol paydaşlarının haberdar olduğu ancak içeriğinin gizli tutulduğu birtakım çalışmalar olduğu söyleniyor. İddia o ki, bu sene Süper Lig'de küme düşme olmayacak. TFF 1. Lig'den 3 takımın katılımıyla 2017-18 sezonu 21 takımla oynanacak.

2018-19 sezonunda da takım sayısı Avrupa'nın önde gelen ligleri İspanya, İngiltere, İtalyan ve Fransa'da olduğu gibi 20'ye inerek sabitlenecek. Bu çalışmanın altında küme düşmeye aday önemli şehir takımlarının oluşu ve oşehri temsil eden siyasilerinin ricaları da var, yayıncı kuruluşun daha çok maç yayını yapıp, reklam gelirlerini arttırma çabası da. Yine iddia o ki, özellikle 3. Ligler için de ciddi bir değişim söz konusu. Türkiye Futbol Direktörü

Fatih Terim, bu konuyla bizzat ilgileniyor ve yeni bir lig sistemi üzerinde çalışıyor. 3. Lig'in kapatılıp bölgesel ve yarı profesyonel bir hale dönüştürülmesi düşünülüyormuş. Özellikle büyük yatırımların yapıldığı 3. Lig kulüplerinin başkanları bu konudan oldukça rahatsız. Kendi fikirlerinin alınmadığını, söz hakkı tanınmadığını düşünüyorlar.

Tabi ki bu yazılanların hepsi iddia, ortada kesin bir şey yok. Ancak yavaş yavaş ısıtılıp, medya aracılığı ile servis edildiği de bir gerçek. 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin başkanlarının ise bu konuda söyledikleri birinci ağız, bunu not düşelim. Yapılmaya çalışılan sistem hayata geçer mi yoksa teori de mi kalır, bunu da zaman gösterecek.

Oh be futbol varmış!

Türk futbolu yerlerde sürünüyor. Tribünlere gelen seyirci ortalaması 8 bin. Televizyon reytingleri eski günlerinimumla arıyor. Taraftar haklı, çünkü izlenecek bir futbol yok ortada. Heyecan veren bir tek Beşiktaş. Zaten Kara Kartal'ın tribünleri de zirvede. Beşiktaş'a Trabzonspor da eşlik edince hafta sonu nefes kesen bir maç izledik. Oh be futbol varmış dedik nihayet 27 hafta sonra. Futbolseverler bu sezon isabetli şut atılmayan derbi izledi. Kalecisiz oynansa 0-0 bitecek derbi olurmu? Oldu, o da oldu bu sezon. Futbol oynamaya niyetli iki takımçıkınca sahaya bu kez Premier Lig tadına dönüştü… Top bir o kalede, bir diğer kalede. Geri adımatmak yok, pes etmek yok. İşte futbol bu.

Demirören’in rakibi Özbek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bana Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Başkanlığı dönemini hatırlatıyor. Yıldırım Başkan da ne zaman kafası esse çorap değiştirir gibi hoca değiştirirdi. Demirören Beşiktaş Başkanlığı yaptığı 8 yılda neredeyse her yıl ayrı bir teknik direktörle çalışmıştı. Sadece iki teknik adam Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Denizli bir sezonu tamamlayabilmişti. Del Bosque, Tigana, Schuster, Carvalhal, Tayfur Havuçtu… Kimler gelmedi ki. 9 farklı hocayla çalıştı Demirören. Ancak şimdi çok güçlü bir rakibi var… Dursun Özbek de az zamanda çok hoca eskitti. Daha iki sene olmadı 5. hocasıyla da balayı bitti. Her başarısızlıkta bir hoca yeme prensibiyle Dursun Özbek, Yıldırım Demirören'i geçer. Dursun Başkan'ın belki de istikrarlı olduğu tek konu bu. Ama gel gelelim ki futbolda başarı için başka türlü bir istikrar gerekiyor.

Survivor Terim!

Fatih Terim, Survivor'ın birleşme partisine katılıp, jüri üyeliği yapınca kızılca kıyamet koptu. Hocanın Trabzonspor Beşiktaş maçı varken, ne işi varmış Dominik'te, Türk futbolu böyle mi yönetilirmiş! Hocayı birçok konuda eleştirebiliriz, eleştirilecek çok da konu var ama böyle bir eleştiriyi de kabul etmek mümkün değil. Zaman zaman 2. Lig, 3. Lig maçlarına bile giden Terim, her maçı da tribünden izlemek zorunda değil. Ama söz konusu Fatih Terim olunca vurmanın sınırı da yok. Survivor kelime anlamı olarak, ayakta kalan, zor durumları göğüsleyip atlatabilen kimse demek. Yarışmayı da ayakta son kalan kazanıyor. Yani Türk futbolunda bir Survivor varsa Fatih Terim'den daha iyisini bulamazsınız.

Ölüleri yetti

Samuel Eto'o, Vagner Love, Emmanuel Adebayor… Hangisi imzayı atsa Süper Lig'de iş yapmaz, bunlarbitmiş yıldızlar dendi. Önce Eto'o, sen neymişsin be abi dedirtti. Beşiktaş ve Galatasaray onu alabilmek için aylarca peşinden koştu. Bu sezon Love'ın golleri aşk besteleri gibi. Son olarak da 8 aydır futbol oynamıyor denen Adebayor Galatasaray'a hat-trick yaptı.Meksika'daki Ölüler Günü Festivali'ndeki gibi, yeniden dirilmiş halde geziyorlar Süper Lig'de.