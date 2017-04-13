Lyon Beşiktaş maçı canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş gözünü yarı finale dikti. Fransa'da Lyon ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı takım, iyi bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Lyon’a konuk oluyor. Başlama saati 22:05 olan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz yönetiyor. Maç öncesinde yaşanan olaylar sebebiyle karşılaşmanın başlama saati 22:50’ye kaydı.

BEŞİKTAŞ’TA İKİ EKSİK

Şenol Güneş’in ekibinde cezalı olan Vincent Aboubakar ve sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş Fransa’dan olumlu bir sonuç alarak tur işini Vodafone Arena’da bitirmek amacında.

MAÇ KADROSU

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