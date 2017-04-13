Lyon – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Stockholm’e doğru yürüyüşünde bugün Lyon durağında. Avrupa Ligi’nde İsveç’in başkentinde oynanacak şampiyonluk maçını hedefleyen Kara Kartal, bu yolculuğunun çeyrek final engelindeki ilk sınavına Fransa deplasmanında çıkıyor. Peki Lyon - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayıp UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, çeyrek finalin ilk ayağında bu gece Olympique Lyon'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı camia, kulüp tarihinde ilk kez Kupa 2'de yarı finale ve ardından 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak finale çıkma hedefine kilitlendi. Beşiktaş, Devler Ligi vizesi için Avrupa Ligi'ni kazanmayı zorunlu gören Fransız temsilcisi karşısından avantajlı bir skorla dönüp 20 Nisan'da İstanbul'daki rövanşta turlayarak Stockholm yürüyüşüne devam etmek için sahaya çıkacak. Stade de Lyon'daki ‘yürek dayanmaz' Lyon – Beşiktaş mücadelesinde İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak.

LYON – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 22:05’te başlayacak olan Lyon – Beşiktaş maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.

LYON: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Tolisso, Darder, Tousart, Ghezzal, Valbuena, Lacazette

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Cenk