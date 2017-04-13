Lyon sokaklarında Beşiktaş taraftarından İzmir Marşı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Lyon ekibiye karşılaşacak olan takımlarını desteklemek için şehre gelen Beşiktaş taraftarları, maç öncesinde İzmir Marşı söyledi.

Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde yüzlerce siyah-beyaz taraftarı hem statta hem de Lyon kentinde yerini aldı. Lyon sokaklarını Beşiktaş tezahüratlarıyla inleten Beşiktaşlılar, İstanbul’da her maçta tekrarladıkları İzmir Marşı’nı bu kez Lyon sokaklarında söyledi.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını da atan siyah beyazlılara çevredeki Türkler de destek verdi.

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