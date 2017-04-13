Fransa’da büyük şok yaşandı! Lyon taraftarı sahaya girdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın oynayacağı Lyon maçı öncesinde yüzlerce Lyon taraftarı sahaya girdi. Saat 22:05'te başlaması geren mücadele saat 22:50'da başladı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde şoke eden olaylar yaşandı. Kale arkasındaki Lyon taraftarlarının büyük bir bölümü maç öncesinde sahaya girdi. Bu beklenmedik durumdan yaklaşık 10 dakika sonra taraftarlar sahadan çıkarak tribünlere geçti. Saat 22:05’te başlaması gereken mücadele sonrasında UEFA yetkilileri karar aldı. Saat 22:40’da iki takım futbolcuları sahaya çıkarak serenomiyi gerçekleştirdi. Futbolcular orta yuvarlakta dostluk görüntüsü verdikten sonra 5 dakikalık ısınma gerçekleştirdi.

Tribünde yaşanan kavgalar sonrasında taraftarların sahaya girdiği ifade edildi.

Lyon’un yaptığı açıklama, “Tribünün üst kısmından aşağı meşaleler atılması sonucu taraftarlar sahaya kaçmak zorunda kaldı.” şeklinde.

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